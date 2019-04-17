Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали

Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что за час до запланированного выступления ему стало плохо, за сутки до этого писатель провел лекцию в Екатеринбурге. На странице во «Вконтакте» сказано, что мероприятие было отменено из-за плохого самочувствия Быкова. «Мы потратили много сил и средств, чтобы организовать эту встречу, но обстоятельства сильнее нас», — говорится в сообщении.

Всем, кто приобрел билеты на выступление, деньги будут возвращены.

Быков написал такие книги, как «Июнь», «Жд», «Эвакуатор». Также он выступает на радио и телевидении и преподает литературу.

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