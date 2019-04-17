Писатель Дмитрий Быков впал в кому

Писатель Дмитрий Быков находится в нейрореанимации в одной из уфимских больниц. Публицист впал в кому, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в среду, 17 апреля.

Быкова экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт. «Сейчас с ним работают лучшие врачи больницы, на связи с руководством клиники и власти Башкирии, и министерство здравоохранения. Сейчас он в коме, точного диагноза пока нет», — отметил собеседник издания.

Ранее в среду стало известно, что за несколько часов до выступления в Уфе писатель попал в больницу из-за плохого самочувствия. Выступление было отменено.

Дмитрий Быков — российский писатель, поэт, радиоведущий и преподаватель литературы. Он написал такие книги, как «Июнь», «Жд» и «Эвакуатор».

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