Появились подробности состояния Дмитрия Быкова

Писателю Дмитрию Быкову стало плохо во время перелета из Екатеринбурга в Уфу. Об этом главный редактор журнала «Собеседник» Юрий Пилипенко рассказал агентству «Москва» в среду, 17 апреля.

«Он летел в Уфу на встречу с читателями для чтения лекций. После того как самолет приземлился, он был госпитализирован», — заявил Пилипенко.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» и друг Быкова Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале опроверг информацию о том, что писателя госпитализировали с подозрением на инсульт. «Никакого инсульта у Дмитрия Быкова нет, и подозрения на инсульт нет», — написал он.

Источник РИА Новости заявил, что предварительный диагноз Быкова — «острое нарушение кровообращения головного мозга». «Врачи оказывают необходимую помощь», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее в среду сообщалось, что за несколько часов до выступления в Уфе Быков попал в больницу. Источник «Комсомольской правды» рассказал, что публициста госпитализировали в отделение нейрореанимации с подозрением на инсульт. Отмечалось, что он впал в кому.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!