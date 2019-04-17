Состояние Дмитрия Быкова признали тяжелым

Состояние писателя Дмитрия Быкова остается стабильно тяжелым. Об этом в пресс-службе министерства здравоохранения Республики Башкортостан сообщили РБК в среду, 17 апреля.

Представители регионального Минздрава подчеркнули, что у Быкова подозревают инсульт, однако диагноз не подтвержден. «С ним работают лучшие республиканские специалисты», — заверили они, добавив, что ситуация находится на контроле у временно исполняющего обязанности главы республики Радия Хабирова.

Ранее в среду друг Быкова, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что никакого инсульта у писателя нет. Сообщалось также, что публицисту поставили предварительный диагноз «острое нарушение кровообращения головного мозга».

Дмитрию Быкову стало плохо во время перелета из Екатеринбурга в Уфу, где должна была состояться его лекция. По словам источников, писатель был госпитализирован в отделение нейрореанимации и впал в кому.

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