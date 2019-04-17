Российского писателя Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на реаниматолога и анестезиолога Минздрава России Игоря Молчанова.

По его словам, врачи приняли решение не перевозить писателя в Москву. «Он сейчас на искусственном дыхании в медикаментозной коме. Состояние его оценивается как тяжелое», — пояснил Молчанов, добавив, что все нужные правки в план лечения уже внесены.

«Открытые медиа» отмечают, что причиной госпитализации публициста стал гипергликемический криз — обострение у людей, страдающих от сахарного диабета, которое вызвано резкой нехваткой инсулина в организме. Однако ранее источник РИА Новости заявил, что предварительный диагноз Быкова — «острое нарушение кровообращения головного мозга».

Писатель был экстренно госпитализирован в среду, 17 апреля. Ему стало плохо во время перелета из Екатеринбурга в Уфу, где должна была состояться его лекция.

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