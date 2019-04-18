Дмитрия Быкова решили везти в Москву

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Башкирии, решено перевезти на лечение в Москву. Об этом председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов сообщил «Интерфаксу» в четверг, 18 апреля.

«По согласованию с Минздравом России посоветовались врачи между собой, родственники. И принято решение о переводе Быкова на лечение в Москву. Вполне вероятно, это состоится уже сегодня», — объяснил Муратов. Он добавил, что транспортировка будет произведена при помощи самолета.

Ранее в четверг источник ТАСС сообщил, что состояние Быкова остается стабильно тяжелым.

Информация о госпитализации писателя появилась 17 апреля. Он попал в больницу из-за того, что ему стало плохо во время перелета из Екатеринбурга в Уфу, где должна была состояться его лекция. Быкова ввели в искусственную кому. Причиной госпитализации назван гипергликемический криз — обострение у людей, страдающих сахарным диабетом, которое вызвано резкой нехваткой инсулина в организме.

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