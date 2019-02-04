Писательница вспомнила семейные легенды и получила премию «НОС»

Писательница Мария Степанова стала лауреатом литературной премии «НОС» и получила 700 000 рублей. Ее наградили за книгу «Памяти памяти». Победителей объявили на торжественной церемонии в «Гоголь-центре» в понедельник, 4 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В своей книге Степанова занялась архивными изысканиями, касающимися ее ближайших предков. Несмотря на то что среди ее родственников не оказалось тех, кто сделал громкую публичную карьеру при советском режиме, а в семье обошлось без больших трагедий, жизнь ее родных все же была описана в книге. Бабушки и дедушки, двоюродные и дальние родственники, поездки по местам их жизни, ошибки в адресах, «ложная память», документы и ничем не подкрепленные легенды, памятные сувениры и безделушки, сама природа воспоминаний и ткани исторического повествования — предмет размышлений Марии Степановой.

Ранее Степанова удостоилась за эту же работу премии «Большая книга».

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