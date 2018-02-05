Лауреатом премии «НОС» стал Владимир Сорокин

Писатель Владимир Сорокин стал лауреатом литературной премии «НОС». Его наградили за роман «Манарага». Победителей объявили на торжественной церемонии в «Гоголь-центре» в понедельник, 5 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победитель получает награду в размере 700 000 рублей и статуэтку.

Лауреатом жюри критического сообщества стал Алексей Сальников. Судьи отметили его роман «Петровы в гриппе и вокруг него». «Приз критического сообщества» — новая номинация «НОСа», победителя в ней определяют профессиональные литературные критики. Среди них — обозреватель «Ленты.ру» Наталья Кочеткова.

Шорт-лист был обнародован 3 ноября. В него вошли, кроме «Манараги» и «Петровых», еще восемь книг: «В Советском Союзе не было аддерола» Ольги Брейнингер, «Жития убиенных художников» Александра Бренера, «Текст» Дмитрия Глуховского, «Заххок» Владимира Медведева, «Иван Ауслендер» Германа Садулаева, «Белая кисть» Станислава Снытко, «Иншалла. Чеченский дневник» Анны Тугаревой и «Головастик и святые» Андрея Филимонова.

Жюри премии возглавлял режиссер Константин Богомолов, кроме него, в состав жюри входили переводчик прозы и драматургии Агнешка Любомира Пиотровска, художник и режиссер Вера Мартынов, руководитель Фонда «Устная история» Дмитрий Споров, автор, режиссер и продюсер Рома Либеров.

Экспертами премии выступили литературный критик Анна Наринская, доктор филологических наук, историк культуры Константин Богданов, поэт, переводчик и критик Лев Оборин.

В декабре 2017 года Владимир Сорокин специально для «Ленты.ру» написал рассказ «Белый квадрат». Текст посвящен режиссеру Кириллу Серебренникову, который в настоящий момент находится под домашним арестом в связи с обвинениями в мошенничестве.

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