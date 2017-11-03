Владимир Сорокин и Дмитрий Глуховский вышли в финал премии «НОС»

Фонд Михаила Прохорова объявил шорт-лист ежегодной литературной премии «НОС». Об этом стало известно из пресс-релиза, присланного в редакцию «Ленты.ру».

Члены жюри конкурса в ходе публичных дебатов на XI Красноярской ярмарке книжной культуры включили в короткий список номинантов 10 книг:

1. Ольга Брейнингер «В Советском Союзе не было аддерола»;

2. Александр Бренер «Жития убиенных художников»;

3. Дмитрий Глуховский «Текст»;

4. Владимир Медведев «Заххок»;

5. Герман Садулаев «Иван Ауслендер»;

6. Алексей Сальников «Петровы в гриппе и вокруг него»;

7. Владимир Сорокин «Манарага»;

8. Станислав Снытко «Белая кисть»;

9. Анна Тугарева «Иншалла. Чеченский дневник»;

10. Андрей Филимонов «Головастик и святые».

Жюри премии 2017 года возглавляет режиссер Константин Богомолов, кроме него, в состав жюри входят переводчик прозы и драматургии Агнешка Любомира Пиотровска, художник и режиссер Вера Мартынов, руководитель Фонда «Устная история» Дмитрий Споров, автор, режиссер и продюсер Рома Либеров.

Эксперты премии: литературный критик Анна Наринская, доктор филологических наук, историк культуры Константин Богданов, поэт, переводчик и критик Лев Оборин.

Итоговые дебаты, на которых назовут имя лауреата и победителя читательского голосования, пройдут в Москве 5 февраля 2018 года.

В 2017 году у премии «НОС» появилась новая номинация — «Приз критического сообщества», победителя в которой определяют профессиональные литературные критики. Среди них — обозреватель «Ленты.ру» Наталья Кочеткова.

Победитель Премии получает награду в размере 700 000 рублей и статуэтку-символ премии.

«Приз читательских симпатий» вручается автору произведения по результатам голосования в Интернете и/или телепередаче и составляет 200 000 рублей. «Приз критического сообщества» вручается автору произведения по итогам выбора профессиональных критиков и составляет также 200 000 рублей.