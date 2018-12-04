Telegram-канал получил национальную премию

В Москве в Доме Пашкова члены жюри национальной литературной премии «Большая книга» огласили тройку лауреатов этого года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первое место заняла Мария Степанова с книгой «Памяти памяти». На втором месте оказался Александр Архангельский с произведением «Бюро проверки». На третьем месте — роман Дмитрия Быкова «Июнь».

Первый приз читательского голосования достался Дмитрию Быкову, на втором месте разместился Андрей Филимонов с романом «Рецепты сотворения мира», а на третьем — книга Олега Ермакова «Радуга и Вереск».

Людмила Петрушевская была удостоена специальной награды «За вклад в литературу».

Также на церемонии объявили лауреатов премии «Литблог». Победителем стала Евгения Лисицына, автор Telegram-канала @greenlampbooks.

В финал в этом сезоне вышли восемь книг. Это Олег Ермаков («Радуга и Вереск»), Алексей Винокуров («Люди черного дракона»), Мария Степанова («Памяти памяти»), Евгений Гришковец («Театр отчаяния»), Ольга Славникова («Прыжок в длину»), Дмитрий Быков («Июнь»), Андрей Филимонов («Рецепты сотворения мира») и Александр Архангельский («Бюро проверки»).

Призера ожидает денежная награда в три миллиона рублей, занявший второе место получит 1,5 миллиона рублей, третье — миллион рублей.

«Большая книга» проводится ежегодно с 2005 года. В состав жюри премии входят около сотни профессиональных литераторов, деятелей культуры, научных работников, государственных деятелей, журналистов и предпринимателей.

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