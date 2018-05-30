Названы финалисты премии «Большая книга»

В Москве огласили шорт-лист национальной литературной премии «Большая книга». Об этом в среду, 30 мая, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В короткий список попали восемь финалистов. Это Олег Ермаков («Радуга и Вереск»), Алексей Винокуров («Люди черного дракона»), Мария Степанова («Памяти памяти»), Евгений Гришковец («Театр отчаяния»), Ольга Славникова («Прыжок в длину»), Дмитрий Быков («Июнь»), Андрей Филимонов («Рецепты сотворения мира») и Александр Архангельский («Бюро проверки»).

Лауреатов премии объявят до конца 2018 года. Фаворита ожидает денежная награда в три миллиона рублей, занявший второе место получит 1,5 миллиона рублей, третье — миллион рублей.

«Большая книга» проводится ежегодно с 2005 года. В состав жюри премии входят около сотни профессиональных литераторов, деятелей культуры, научных работников, государственных деятелей, журналистов и предпринимателей.

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