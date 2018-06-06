Объявлены лауреаты премии «Лицей»

На Пушкинской площади в Москве объявили имена лауреатов литературной премии для молодых писателей и поэтов «Лицей» — сообщил на своей странице в Fаcebook директор премии Георгий Урушадзе. В этом сезоне в финал вышли десять прозаиков и десять поэтов в возрасте до 35 лет.

В номинации «Поэзия» первое место занял Андрей Фамицкий (Москва, Минск) за сборник стихотворений. Второе место: Елена Жамбалова, мать троих детей из Улан-Удэ за сборник стихотворений «Мороженое для внутреннего ребенка». Третье место — Софья Серебрякова из Санкт-Петербурга за сборник стихотворений «Птицы и жуки».

В номинации «Проза» первым лауреатом стал Константин Куприянов из Сан-Диего за роман «Желание исчезнуть». Второе место присудили Игорю Савельеву из Уфы за повесть «Ложь Гамлета». Третье место завоевал Булат Ханов из Каазани за повесть «Дистимия».

Финалистам будут вручены специальные призы — сертификаты на бесплатное прохождение онлайн-курсов Creative Writing School, приглашение в магистерскую программу НИУ ВШЭ «Литературное мастерство», а также один из авторов получит грант на обучение в литературной школе «Хороший текст».

Победитель в каждой номинации получит по 1,2 миллиона рублей, обладатель второго места — 700 тысяч, третьего — 500 тысяч рублей.

В этому году награда вручается второй раз.

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