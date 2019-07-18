Воробьев пообщался с молодыми мамами

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил центр материнства и детства в Сергиево-Посаде, где вручил подарки молодым мамам. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 18 июля.

«У нас было построено пять центров материнства и детства и сейчас, после двух лет с момента их открытия, мы смотрим какая динамика, какое качество работы врачей, какие условия в наших перинатальных центрах. Для нас очень важно, чтобы все это было на высоком уровне», — сказал Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что власти уделяют большое внимание вопросам демографической политики. Он напомнил, что распорядился выдавать все необходимые на ребенка документы сразу после выписки из роддома, а с сентября всем роженицам будут выдавать подарочный набор для новорожденных или 20 тысяч рублей.

По его словам, из общения с роженицами он сделал вывод, что никаких нареканий относительно работы учреждения нет. Одна из пациенток подтвердила его слова.

«Очень рада, что мои роды прошли именно здесь. Это мой второй ребенок, первого я рожала в Волгограде, поэтому есть, с чем сравнивать», — сказала Анна Колобанова.

Всего со дня открытия в центре родились Более 3,3 тысячи детей. В медучреждении работает более 130 сотрудников, в том числе из Саратова и Ярославля, говорится на сайте областного правительства.

