Описана гибель людей от темной материи

Ученые Университета Вандербильта в США пришли к выводу, что отсутствие человеческих смертей из-за темной материи позволяет предсказать определенные свойства этого вещества. Об этом сообщает издание Science Alert.

Как пишут исследователи, гипотетическая разновидность темной материи — макроскопическая темная материя — представляет собой частицы, которые способны упруго соударяться с обычным веществом и рассеиваться в пространстве. Эти частицы, называемые макросами (macros), обладают гиперзвуковыми скоростями. При их попадании в организм человека должно происходит нагревание ткани (на пути движения частицы) до 10 миллионов кельвинов, в результате чего образуется расширяющийся цилиндр плазмы.

Поскольку в Европе, США и Канаде не было зарегистрировано ни одного случая смерти, причиной которой могли бы стать макросы, количество этих частиц, попадающих на Землю, должно быть ограничено. Это не могут быть частицы, размер которых превышает несколько микрометров, с массой менее 50 килограммов. Однако возможное влияние на организм других типов гипотетических частиц еще предстоит изучить.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!