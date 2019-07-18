Назван новый признак скорой смерти

Американские специалисты выяснили, что систолическое и диастолическое давление являются «предсказателями» риска инсульта или сердечного приступа. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

В ходе исследования специалисты проанализировали 36 миллионов показателей артериального давления, полученных от 1,3 миллиона человек в период от 2007 до 2016 года. Результаты показали, что высокое диастолическое давление (в момент расслабления сердечной мышцы) почти с такой же вероятностью приводит к острому нарушению кровообращения, что и высокое систолическое давление (в момент сокращения сердца). Ранее считалось, что это не так и диастолическим давлением можно пренебречь.

Хотя систолическая гипертензия оказывает большее влияние на организм человека, оба показателя артериального давления тесно связаны с риском инфаркта или инсульта. При этом нижним порогом является значение 130 на 80 миллиметров ртутного столба.

Ранее ученые Университета штата Мичиган показали, что у пожилых людей с плохим обонянием риск смерти в следующие 10 лет после тестирования выше, чем у остальных.

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