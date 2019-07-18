В Москве пройдет костюмированный бал Midsummer Night’s Dreams

Ежегодный бал Midsummer Night’s Dreams по мотивам шекспировской комедии «Сон в летнюю ночь» состоится на Москве-реке 20 июля. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Midsummer Night’s Dreams (MSND) проводится в столице с 2007 года и, по словам организаторов, является ярчайшим событием лета. В этом году бал получил подзаголовок Noah’s Arc & Terra Incognita. Гостей ждет путешествие на кораблях в стиле Ноева ковчега по побережью Москвы и водохранилищам Подмосковья, чьей кульминацией станет прибытие на таинственную Terra Incognita. В финале мероприятия участников бала ждет огромный танцпол прямо посреди лесной чащи и перформанс от Bacardi.

Всего будет четыре корабля, декорированных профессиональной командой российских и зарубежных художников. На каждом из них организаторы подготовили свою развлекательную программу. На кораблях можно будет услышать музыку таких исполнителей как M.A.N.D.Y, Sabo, Sex of Insects, Holmar, Maga, MoM, Zapotec, Lee Burridge и Agraba.

Кроме того, на суднах можно будет увидеть выставку работ Марго Трушиной и Венеры Казаровой, а также зону, оформленную блогером Еленой Шейдлиной. На одном из кораблей гостям будет предложено поучаствовать в смене арт-объектов в рамках концепции «Белый холст».

Весь транспорт до Terra Incognita отплывает с северного речного вокзала. Специально для гостей здесь пройдет перформанс «Прощание», в котором примет участие оркестр из пятнадцати человек и несколько десятков артистов, которые разыграют для гостей бала разнообразные этюды, переходящие в танец.

MSND — костюмированная вечеринка, поэтому все гости должны прийти в тематических костюмах. Поскольку тема этого года — Ноев ковчег, костюмы должны быть парными. По словам организаторов, «приятным дополнением к образу» станет возможность «довести свой внешний вид до идеала» в работающих на каждом корабле бьют-зонах вместе со стилистами Sebastian Professional и визажисты M.A.C.

Билеты на Terra Incognita и корабли приобретаются отдельно. Перед покупкой билета необходимо пройти модерацию.

Подробная информация доступна на сайте, купить билеты можно по ссылке.

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