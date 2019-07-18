Названы самые фотографируемые места в мире

Эйфелева башня в Париже заняла первое место в рейтинге самых фотографируемых достопримечательностей в мире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Облако Mail.ru».

На второй позиции оказались Колизей и фонтан Треви в Риме. За ними последовали храм Святого Семейства в Барселоне, собор Парижской Богоматери и Йенский мост в Париже. Седьмой стала Пьяцца-дель-Дуомо во Флоренции, восьмым — Миланский собор. Десятку завершили небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае и собор Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции.

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Самыми фотографируемыми местами в России стали Красная площадь и собор Василия Блаженного в Москве, Дворцовая площадь и сады Петергофа в Санкт-Петербурге и мечеть Кул-Шариф в Казани.

Список составили с помощью технологии компьютерного зрения, которая позволила проанализировать фотографии туристов.

В мае Россия попала в рейтинг топ-20 самых посещаемых стран, составленный Всемирной туристской организацией (UNWTO). В 2018 году Россию посетили 24,6 миллиона туристов, и она оказалась на 16-м месте в списке. Лидирующие позиции в рейтинге заняли Франция (93,2 миллиона туристов), Испания (82,8 миллиона), США (82,2 миллиона), Китай (62,9 миллиона) и Италия (62,1 миллиона).

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