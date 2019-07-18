Женщина оголила грудь и испортила семейную фотографию

Семья сфотографировалась в парке Гарнер американского штата Техас и увидела на снимках женщину, оголившую грудь. Об этом сообщает телеканал ABC13.

Моника Давила (Monica Davila) рассказала, что ее супруг недавно потерял свою бабушку и находился в трауре. Чтобы приободрить мужчину, семья отправилась с ним в местный парк. Во время прогулки женщина сфотографировала родных на память. Позже она просмотрела снимки и заметила на них затаившуюся за стеной незнакомку, которая задрала футболку и испортила кадр.

«Грудь, соски, абсолютно все наружу, — отметила Давила. — Мы пытаемся сохранить в памяти светлые моменты. Но мы не хотим, чтобы женская грудь стала их частью». Женщина подчеркнула, что за хулиганкой якобы подглядывал некий молодой человек. Она пожелала найти незнакомку, чтобы привлечь ее к ответственности. Для этого она разместила фотографию на своей странице в Facebook.

«Некоторые говорят: "Ну и что, кого это волнует? Это всего лишь грудь". Это волнует меня», — заключила Давила.

В 2016 году сообщалось, что купавшийся в озере голый мужчина с собакой испортил постановочные кадры американской школьницы из штата Орегон. Она делала несколько памятных снимков для школьного альбома. По словам юной модели, произошедшее немало ее позабавило.

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