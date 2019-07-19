Данные о россиянах разрешат использовать без их ведома

В России предложили разрешить использовать информацию о гражданах без их согласия. Об этом пишет газета «Известия».

В случае утверждения поправок в закон «О персональных данных», представленных вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком, обладатель данных, например, мобильный оператор, будет обязан обезличить их так, чтобы не допустить возможность определения конкретного человека. Под этой информацией подразумеваются данные о местоположении человека, его пол, возраст, а также средний счет за сотовую связь. Опционально может быть добавлена информация о поисковых запросах пользователей, интернет-покупках, а также данные о состоянии банковских счетов.

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Отмечается, что это может послужить толчком для развития рынка больших данных (Big Data) в России. Для населения это выльется в появление, среди прочего, остановок транспорта, школ и поликлиник в необходимых местах.

5 июля сообщалось, что в России создадут этический кодекс операторов больших данных. Документ станет инструментом саморегулирования, который позволит создать честный и открытый рынок оборота big data. Он должен способствовать повышению осведомленности россиян о технологиях обработки данных и форматах отраслевого взаимодействия между участниками рынка.

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