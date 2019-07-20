Саудовская Аравия разместит в стране войска США

Король Саудовской Аравии одобрил размещение в стране американских войск. Об этом сообщает Reuters.

Источник агентства рассказал, что США планируют отправить в королевство около 500 военнослужащих. Размещение войск должно усилить безопасность в регионе и укрепить сотрудничество между Вашингтоном и Эр-Риядом. Также на принятие этого решения повлияло обострение отношений между США и Ираном.

Материалы по теме Американский удар Иран снова навлек на себя гнев США. Начнется ли новая война?

После положительного решения со стороны Саудовской Аравии исполняющий обязанности министра обороны США Ричард Спенсер одобрил размещение войск в стране, передает ТАСС.

Отношения США и Ирана обострились год назад. В начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана. Новый пакет ограничительных мер США вступил в силу в ноябре. Санкции распространяются на экспорт нефти, промышленность, торговлю и операции Центробанка страны в долларах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!