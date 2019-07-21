Арестован напавший с ножом на глухонемых пассажиров метро в Петербурге

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Фетулаха Гамдулаева, который напал с ножом на двух пассажиров метро. Об этом 21 июля сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Гамдулаев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом б части 3 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух и более лиц). По версии следствия, 19 июля обвиняемый в вагоне на станции метро «Пушкинская» одного пассажира ударил ножом в грудь, другого — в грудь и живот.

Он утверждает, что защищался от нападения и повредил руку. Вместе с тем он оформил явку с повинной.

Ранее сообщалось, что пострадавшими оказались два глухонемых украинца. Нападавший ранее уже был судим за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, а также за применение насилия в отношении представителя власти при исполнении обязанностей.

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