Сына звезды российского хоккея заподозрили в убийстве из зависти

Главным подозреваемым в совершении убийства жены российского хоккеиста Максима Соколова является его младший сын. Об этом в среду, 26 июня, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, о том, что удары ножом матери и брату нанес 15-летний юноша, свидетельствуют результаты экспертизы.

В настоящее время следствие полагает, что мотивом преступления стала зависть к старшему ребенку, который был «любимцем» родителей. Предполагается, что до 28 июня подростку будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, также его направят на психиатрическую экспертизу.

Инцидент произошел 13 июня. Младший сын Соколовых прибежал к соседям с просьбой о помощи, сообщив, что его старший брат Максим напал с ножом на мать. На месте они нашли погибшую с перерезанным горлом. Рядом с ней находился истекающий кровью Максим, которого в дальнейшем госпитализировали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК России.

Позднее младшего сына хоккеиста задержали по подозрению в убийстве матери и ранении брата, но отпустили на свободу в связи с отсутствием достаточного количества улик.

На допросах 15-летний подросток путался в показаниях и сообщал противоречивую информацию, а свою вину признал лишь частично. Изначально он рассказал, будто брат пришел к нему с ножом и собирался зарезать с целью совершения ритуального убийства. Также фигурировала версия о том, что, убив мать, Максим пытался совершить суицид, но не смог, после чего на него бросился младший брат.

Максим Соколов играл за команды СКА, «Авангард» Омской области, а также за сборную России. Спортсмен является участником Олимпийских игр в Турине, призером чемпионатов мира, чемпионом России и обладателем Кубка европейских чемпионов. Максим Соколов-младший — вратарь хоккейного клуба «СКА-1946».

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