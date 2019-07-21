Стало известно о состоянии матери главы Туркмении после сообщений о его смерти

Мать президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, о смерти которого сообщают неофициальные источники, находится в Германии в тяжелом состоянии. Об этом сообщает издание «Хроника Туркменистана» со ссылкой на источники.

По данным издания, Огулабат Бердымухамедова находится в больнице уже 10 дней. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Издание также напоминает, что еще 21 мая бригада турецких врачей, в том числе известный анестезиолог, в срочном порядке вылетела в Ашхабад. Причиной, считают журналисты, могло стать ухудшение состояния матери главы государства.

Ранее неофициальные источники сообщили о смерти самого Гурбангулы Бердымухамедова. Он уже десять дней не появлялся на публике — последний раз его видели во время проведения расширенного заседания кабинета министров, которое прошло 5 июля.

15 июля туркменские СМИ сообщили об уходе президента в отпуск. В этот день по телевидению был показан репортаж о том, как Бердымухамедов пишет книгу и проводит время с семьей. Первые сообщения о его смерти появились в Telegram-канале ElMurid, которые специализируется на освещении события в арабских странах. Причиной смерти назвали острую почечную недостаточность.

Гурбангулы Бердымухамедов возглавил Туркмению в конце 2006 года. Он известен своими увлечениями: стрельбой и метанием ножей, игре на гитаре и пианино, скачками, дрифтом и чтением рэпа.

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