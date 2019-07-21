Испанский суд отпустил подозреваемых в изнасиловании россиянки

Следственный суд Барселоны постановил освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию россиянки. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Высшего суда Каталонии.

«Судья постановил временное освобождение, еженедельную явку в суд, изъятие паспортов и запрет на выезд из страны», — говорится в документе.

20 июля стало известно, что в Барселоне похитили и два дня насиловали 25-летнюю россиянку. Полицейские нашли ее на улице в состоянии шока, с многочисленными травмами. Девушка рассказала, что уснула на скамейке рядом с автовокзалом, а проснулась на пустыре. Двое мужчин силой удерживали ее, накачивали наркотиками и регулярно насиловали. Позже ей удалось бежать.

По подозрению в совершении преступления были задержаны двое граждан Румынии, а также испанка, которую следствие считает их сообщницей. Правоохранительные органы продолжают поиск еще двух подозреваемых.

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