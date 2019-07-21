Зеленский прокомментировал дела убитых журналистов

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет «смешивать в кучу» дела об убийствах на Украине журналистов. Об этом он сказал на избирательном участке, отвечая на вопрос журналиста издания «Страна.ua» о расследовании убийств журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета.

По словам Зеленского, эти дела «очень деликатные и очень сложные», поэтому разбираться в них нужно «шаг за шагом». Он напомнил, что 23 июля пройдет совещание по делу об убийстве Павла Шеремета, в котором примут участие генпрокурор, глава МВД, председатель Нацполиции и глава СБУ. Они доложат Зеленскому о ходе расследования.

Глава государства считает, что в первую очередь нужно понять, расследовались ли эти дела вообще или «кто-то не хотел, чтобы они расследовались». Он также пообещал проследить за расследованиями по случаям нападения на журналистов.

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Украинский журналист Олесь Бузина был застрелен возле своего дома в Киеве в апреле 2015 года. По подозрению в совершении преступления были задержаны двое киевлян — националисты Андрей Медведько и Денис Полищук. Оба участвовали в массовых протестных акциях в центре Киева в 2014 году (Евромайдан) и операции украинских силовиков в Донбассе. Украинская общественность встала на сторону радикалов, устроив несколько акций под лозунгом «Свободу патриотам!». В марте 2016 года оба подозреваемых вышли на свободу под подписку о невыезде.

Автомобиль с тележурналистом Павлом Шереметом взорвался утром 20 июля 2016 года в центре Киева. По информации силовиков, сработало самодельное взрывное устройство мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, оно было установлено под днищем машины. В качестве приоритетной версии убийства рассматривается его профессиональная деятельность.

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