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Разоблачены популярные мифы о женской груди

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Британский консультант по онкопластике груди и эстетический хирург доктор Жаклин Льюис развенчала несколько самых распространенных мифов о женской груди. Ее слова приводит Daily Mail.

В первую очередь, эксперт объяснила, почему, вопреки популярному мнению, физические упражнения не влияют на упругость груди. По ее словам, упругость зависит от качества кожи и количества жировой и грудной тканей в организме. Если молодая женщина регулярно выполняет отжимания, ее грудь действительно становится более плотной. Однако с возрастом кожа теряет эластичность, связки растягиваются, а жировая ткань замещает твердую железистую. Все это неизбежно приводит к провисанию.

Во-вторых, выяснилось, что бюстгальтер не помогает сохранить форму груди. Льюис рассказала, что нижнее белье визуально корректирует форму, но, как только женщина его снимает, ее грудь вновь принимает естественный вид. Кроме того, сон в бюстгальтере также не способствует сохранению формы.

Еще одним мифом оказалось убеждение, что грудь перестает расти в 17 лет. Так, например, она становится больше во время беременности и грудного вскармливания и теряет упругость во время климакса.

В заключение Льюис рассказала о способе увеличить грудь естественным образом. По ее словам, в этом способен помочь чай с фенхелем: он оказывает эстрогенный эффект на ткани молочной железы, что приводит к временному увеличению ее объема. Однако ни размер, ни форма груди не изменятся навсегда.

В мае 2018 года сотрудники британской клиники пластической хирургии Cosmetic Surgery Solicitors определили, что третий размер груди делает женщин счастливыми. 39 процентов обладательниц этого размера ответили, что полностью удовлетворены и своим телом, и жизнью. Четвертому размеру были рады 37 процентов женщин, первому — 34 процента. 29 процентов заявили, что их устраивает пятый размер.

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