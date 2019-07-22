Китай сумел спастись от глобального банковского кризиса

Китай избежал масштабного банковского кризиса, вызванного уверенностью рынка в том, что любая финансовая организация будет спасена государством. Теперь регулятор намерен жестко отбирать компании, которые смогут получить поддержку. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на решение китайского регулятора, который отказался на 100 процентов покрывать обязательства Baoshang Bank Co.

Аналитики отмечают, что таким образом власти фактически создали прецедент и дали понять, что они разделяют банки на «достойные и недостойные» помощи. Это привело к тотальной переоценке процентных ставок и рисков на рынке. Решение позволит вывести банковскую систему с активами в 40 триллионов долларов на более устойчивый путь и вынудит рынок дифференцироваться между сильными и слабыми кредиторами. «Долгосрочные последствия на самом деле очень положительные», — заключил аналитик UBS Group AG Джейсон Бедфорд.

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Народный банк Китая (НБК) и Комиссия по регулированию банковской деятельности и страхования Китая (CBIRC) объявили о санации Baoshang Bank Co. с активами в 83 миллиарда долларов в мае 2019 года. Это стало первым прямым поглощением коммерческого кредитора за последние 20 лет и вызвало опасения, что подобная ситуация может повториться с другими банками. Последним коммерческим финансовым учреждением, которое было передано правительству, был Hainan Development Bank, который был закрыт и ликвидирован в 1998 году, напоминает Caixinglobal.

Власти Китая настаивали, что это единственный случай, и подобных прецедентов в будущем не произойдет. Указывалось, что действия в отношении банка связаны с растратой средств контролирующим акционером Tomorrow Group. Позднее НБК влил в финансовую систему 250 миллиардов юаней (около 36 миллиардов долларов), чтобы оживить рынок и снизить расходы по займам.

Китайские власти не стали погашать обязательства Baoshang Bank полностью. После этого аналитики заговорили об эффекте домино на рынке и признаках неплатежеспособности еще одного банка — Bank of Jinzhou с активами в 105 миллиардов долларов. Подозрения возникли из-за того, что коммерческая организация отложила публикацию отчета за 2018 год и разорвала контракт с аудиторами. Банк попросил гонконгскую биржу приостановить торги собственными бумагами до публикации отчета, указывает Zero Hedge.

В середине июля стало известно, что рост экономики Китая замедлился до минимума за 27 лет. По итогам первой половины 2019 года рост валового внутреннего продукта (ВВП) Китая составил 6,3 процента в годовом выражении, достигнув 45,09 триллиона юаней (порядка 6,56 триллиона долларов). Показатель общего долга Китая вырос до 303 процентов ВВП. Общая задолженность КНР превысила 40 триллионов долларов, что составляет около 15 процентов от общемирового долга.

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