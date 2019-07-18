Общий долг Китая оказался в два раза выше госдолга США

Показатель общего долга Китая вырос до 303 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) на фоне усиления поддержки замедлившейся экономики, передает Reuters.

Отмечается, что китайское правительство стремилось сдержать корпоративный долг с помощью ограничения теневого банкинга. В результате это поспособствовало сокращению долга в нефинансовых секторах, однако в других отраслях заимствования, наоборот, выросли.

Так, общая задолженность Китая превысила 40 триллионов долларов, что составляет около 15 процентов от общемирового долга. В то же время отмечается рост уровня задолженности по всему миру.

Ранее сообщалось, что рост экономики Китая замедлился до минимума за 27 лет. Основной причиной замедления стала торговая война Вашингтона и Пекина.

В феврале госдолг США достиг исторического максимума в 22,012 триллиона долларов. По прогнозам, к 2049 году он вырастет до 144 процентов ВВП и достигнет самого высокого уровня в истории страны.

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