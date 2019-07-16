Китай задумал потеснить доллар

Китайская валюта может выиграть в условиях торговых войн. Такое мнение высказал заместитель главы Народного банка Китая (НБК) Пан Гуншен, сообщает Bloomberg.

По его словам, при трансграничных расчетах некоторые страны и регионы пользуются местной валютой. Пан считает, что это открывает для юаня новые глобальные возможности. «Банк будет работать над тем, чтобы укрепить доверие мировых инвесторов к юаню и продвигать глобальное использование валюты», — заверил он.

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В настоящее время в юанях совершается менее 2 процентов мировых транзакций. Пик (2,79 процента) пришелся на 2015 год, когда МВФ согласился добавить юань в корзину SDR (специальных прав заимствования), в которую уже входят доллар, евро, фунт стерлингов и иена. Самой распространенной валютой для трансграничной торговли в настоящий момент является доллар США.

По итогам первой половины 2019 года рост ВВП Китая составил 45,09 триллиона юаней (порядка 6,56 триллиона долларов), достигнув 6,3 процента в годовом выражении. Динамика оказалась самой плохой за последние 27 лет.

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В мае 2019-го между Китаем и США обострилось торговое противостояние. Тогда стороны обменялись взаимными ограничениями на импорт. Вашингтон ввел пошлины на китайские товары на 200 миллиардов долларов, Пекин ответил ограничениями на импорт американской продукции на 60 миллиардов. В конце июня после переговоров на саммите G20 страны решили возобновить переговоры и отложить все возможные торговые ограничения.

О стремлении сделать юань мировой валютой в 2018 году говорил глава НБК Чжоу Сяочуань.

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