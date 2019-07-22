Тигр испугался наводнения и залез в жилой дом

Представители фонда дикой природы Индии опубликовали фотографии тигра, который испугался наводнения и забрался в жилой дом. Первые снимки животного появились в официальном Twitter-аккаунте Wildlife Trust of India (WTI).

Тигр сбежал из Национального парка Казиранга в штате Ассам из-за наводнения, вызванного муссонными дождями. Смотрители за животными утверждают, что они готовились переселить зверей в более безопасное место, однако тигр опередил их намерения.

Работники парка Казиранга и местные ветеринары прибыли на место, чтобы усыпить хищника транквилизатором и перевезти в лес. Они дождались сумерек и перекрыли дорогу, чтобы провести спасательную операцию.

По данным фонда, из Национального парка также сбежали носороги, олени и слоны. Эксперты отметили, что более 95 процентов заповедника оказалось под водой из-за ливней. Управление по борьбе со стихийными бедствиями штата Ассам зафиксировало с 13 по 18 июля 83 случая гибели животных в результате наводнения.

Ранее в июле сообщалось, что как минимум 88 человек погибли из-за проливных муссонных дождей, которые вызвали наводнения и оползни в Непале и других странах Южной Азии. Паводок серьезно затронул также северо-восточные регионы Индии. Отмечается, что в результате наводнений в разной степени пострадали в общей сложности 19,6 миллиона человек в 12 районах.

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