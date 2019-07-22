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Девушка облила белый наряд красным вином и придумала способ скрыть пятна

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Британка облила красным вином белый костюм на мероприятии и придумала способ выйти из ситуации. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел с Элеанор Уолтон на скачках Ripon Races в городе Рипон, Англия. После того, как на белой ткани появилось несколько розовых пятен, Уолтон вместе с находчивыми подругами решила взять еще вина и выкрасить костюм целиком.

«Мои девчонки замочили комбинезон в раковине, и теперь он красный», — поделилась Уолтон и добавила, что для этого девушкам понадобилось четыре бокала вина. Пока подруги «красили» одежду, британке пришлось голой сидеть в туалете и надеяться, что идея сработает.

После того, как костюм приобрел равномерный розовый тон, подруги просушили его в сушилке для рук. Весь процесс занял два часа. В итоге Уолтон надела «новый» розовый комбинезон и продолжила смотреть скачки.

В июне 2018 года невеста поделилась удобным способом сходить в туалет в пышном свадебном платье. Вместо помощи нескольких подруг она использовала синюю сумку для покупок IKEA. Женщина сделала отверстие в сумке и надела ее как юбку, размещая внутри длинный подол платья.

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