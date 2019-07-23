Трагическое падение банджи-джампера с высоты 100 метров попало на видео

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В польском городе Гдыня мужчина прыгнул с «тарзанки» и повредил шею. Видео, снятое очевидцем, опубликовал местный информационный портал Trojmiasto.

Инцидент произошел в воскресенье, 21 июля. 39-летний мужчина поднялся с инструктором на кране на высоту 100 метров. На кадрах видно, как экстремал прыгнул вниз с привязанной к телу веревкой. В середине прыжка веревка отстегнулась, и он сорвался вниз.

Мужчина приземлился на надувную подушку, которая смягчила удар при падении. Его доставили в больницу с переломом шейного отдела позвоночника. Пациент находится на реабилитации и носит ортопедический воротник для шеи.

Банджи-клуб, который обслуживал пострадавшего, уверяет, что за 19 лет работы у них не было подобных происшествий.

Полиция начала расследование и уже обнаружила трещину у основания веревки для банджи-джампинга. По предварительным данным, сам мужчина в момент прыжка находился в нетрезвом виде.

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