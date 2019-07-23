Обвал цен на уголь в Европе ударил по российским компаниям

Добыча угля в Кузбассе снизилась на семь процентов за первое полугодие 2019 года из-за падения цен в Европе, передает ТАСС.

Угольные предприятия Кузбасса добывают 60 процентов всего российского угля. Наиболее существенное снижение произошло в июне — добыча упала почти на 20 процентов.

По словам источников принадлежащего Григорию Березкину агентства РБК, российские угольные компании терпят убытки на западном направлении из-за падения цен на этот энергоноситель в Европе, а грузить весь уголь на восток им мешают проводимые РЖД ремонтные работы.

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Поставлять основную часть угля на восточное направление представляется возможным лишь по согласованию с компанией, другие же вынуждены либо с убытками поставлять в Европу, либо сокращать добычу.

Ранее сообщалось, что цены на уголь, который Россия экспортирует в ЕС, упали в Европе почти в два раза, опустившись до самых низких значений с 2016 года. На фоне этого российские производители пытаются перенаправить товары на азиатский рынок.

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