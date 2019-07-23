Путин рекомендовал реагировать на сообщения о несправедливости в СМИ

Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям мониторить средства массовой информации для выявления фактов нарушения прав граждан. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Также главам субъектов рекомендовано разработать механизм принятия эффективных мер реагирования на нарушения. Это необходимо сделать до 1 октября.

Кроме того, президент призвал сформировать в регионах до конца года базы данных о служебных жилых помещениях и рассмотреть вопрос о предоставлении их участникам программ «Земский доктор» и «Земский учитель».

С сентября 2016 года для отслеживания публикаций в СМИ и социальных сетях руководители администрации президента, сотрудники аппарата правительства и другие члены высшего руководства пользуются системой «Катюша».

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