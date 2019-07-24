Власти Подмосковья раскрыли производственную мощность «Сырной долины»

Агропарк «Сырная долина» в Дмитровском городском округе после запуска будет производить около четверти объема российских сыров производства, заявил заместитель председателя регионального правительства Вадим Хромов. Его цитирует корреспондент Ленты.ру в среду, 24 июля.

«Создаваемый сырный кластер позволит добавить еще четверть производства сыров, причем самого высокого уровня. Более 15 тысяч тонн в год», — сказал Хромов.

Он уточнил, что речь идет как о мягких, так и твердых сортах сыра. Зампред отметил эффективное сотрудничество с французскими инвесторами. «Выстраивание таких партнерских отношений с любыми инвесторами — наш приоритет», — заключил Хромов.

Ранее в среду губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководством французской компании Savencia Fromage & Dairy. Глава региона заверил, что подмосковные власти будут сопровождать проект по строительству их завода в агропарке «Сырная долина».

17 июля Воробьев вместе с инвесторами дал старт строительству сразу четырех заводов в агропарке «Сырная долина». Создание сырного кластера в регионе анонсировалось осенью прошлого года. Воробьев высоко оценивал перспективы проекта, в том числе с точки зрения привлечения новых инвестиций. Ранее он неоднократно отмечал важность повышения инвестиционной привлекательности Подмосковья.