Воробьев пообещал поддержку французским сыроварам

Подмосковные власти будут сопровождать проект по строительству завода французской компании в агропарке «Сырная долина», заявил губернатор Андрей Воробьев. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в среду, 24 июля.

«Мы стараемся и отечественным и особенно иностранным инвесторам уделять особое внимание, сопровождать проект. Я уверен, что с вашей компанией это не будет исключением — мы будем всегда рядом», — сказал Воробьев в ходе встречи с руководством компании.

Президент концерна Savencia Fromage & Dairy Алекс Бонгран в свою очередь отметил, что Россия является четвертым в мире рынком по потреблению сыра. Он выразил благодарность подмосковным властям за сотрудничество.

17 июля Воробьев вместе с инвесторами дал старт строительству сразу четырех заводов в агропарке «Сырная долина». Общий объем инвестиций оценивается в 900 миллионов рублей.

Ранее Воробьев заявил, сырный кластер существенно повысит инвестиционную привлекательность региона.