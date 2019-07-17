Воробьев дал старт строительству четырех сырных заводов

Производство российских и французских сырок запустят в Дмитровском городском округе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду, 17 июля, передает корреспондент «Ленты.ру».

Воробьев вместе с инвесторами дал старт строительству сразу четырех заводов в агропарке «Сырная долина».

«Мы подготовили территорию, чтобы инвестор чувствовал себя уверенно и реализовал свои проекты в максимально короткие сроки. Здесь есть все – газ, электричество, вода, канализация, дороги», — сказал он.

Губернатор уточнил, что инвестиции в проект составили порядка 900 миллионов рублей. Ожидается, что предприятия будут выпускать 14,5 тысячи тонн продукции в год, добавил Воробьев.

«Это гениальная идея — построить сырный кластер именно здесь. Замечательно, что можно объединить в одном месте сыроделов, воспользоваться синергией, работать вместе», — сказал гендиректор компании Savencia Fromage and Dairy в Центральной и Восточной Европе Пьер Дюверон.

Ранее Воробьев заявил, сырный кластер существенно повысит инвестиционную привлекательность региона.

