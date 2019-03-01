Молочную лабораторию включат в сырный кластер Подмосковья

Молочную лабораторию создадут на территории сырного кластера в Московской области, специалисты будут следить за качеством выпускаемой продукции, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 1 марта.

«Сегодня без качества вообще нельзя говорить о выходе на серьезные торговые сети, и конечно, мы говорим о том, кто будет производить сыр в сырном кластере, будет отвечать за качество», — сказал Разин.

Он уточнил, что на производствах будут применять итальянские, французские и голландские технологии. По его словам, местная продукция обязана быть конкурентноспособной.

21 февраля Разин сообщил, что производственная мощность сырного кластера превысит 20 тысяч тонн продукции в год. Завершение строительства инфраструктурных сооружений запланировано на июнь.

Впервые о проекте стало известно осенью прошлого года. Власти уверены, что он позволит вывести регион в лидеры по производству сыра. Кроме того, он благоприятно скажется на инвестиционном рейтинге Подмосковья.: инвестиции составили 2,5 миллиарда рублей. Производства разместятся на общей площади около 16 гектаров в Дмитровском городском округе. Резиденты уже отобраны.