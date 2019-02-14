Сырный завод и молочные фермы появятся в Подмосковье

Сырный завод и несколько новых молочных ферм появятся в Подмосковье по итогам переговоров на выставке «Продэкспо-2019», сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

По словам министра, инвестором может выступить агропромышленный холдинг полного цикла «Кабош». Новые предприятия могут построить на севере области, уточнил он.

Разин отметил, что власти заинтересованы в привлечении новых инвесторов в сельское хозяйство и молочное животноводство.

«Кабош» нам очень интересен. Предприятие производит натуральные сыры терпеливого созревания из молока собственного производства и хорошо зарекомендовало себя на рынке», — подчеркнул Разин.

В ноябре прошлого года Разин сообщил, что Подмосковье станет лидером по производству сыра в России в течение трех лет. Для этого в области создадут сырный кластер, производства которого разместятся на общей площади около 16 гектаров. Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал этот проект перспективным с точки зрения привлечениями новых инвестиций.