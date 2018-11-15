Власти Подмосковья анонсировали рост экспорта сельхозпродукции

Власти Московской области рассчитывают на серьезный рост экспорта сельхозпродукции, в том числе за счет кластеров глубокой переработки, заявил заместитель председателя регионального правительства Денис Буцаев. Его цитирует РИАМО в четверг, 15 ноября.

Он отметил, что общий объем экспорта к 2024 году планируется нарастить до 10 миллиардов долларов. «Мы поднимемся немного. Это будет около 6,5 миллиарда [долларов]. Мы растем в среднем около 6–7 процентов в год. Это хороший показатель по стране, но для нашего региона, мы считаем, недостаточно», — подчеркнул он.

Буцаев также напомнил, что в регионе продолжает строительство кластеров в зерновой, сельскохозяйственной и овощных отраслях.

9 октября Денис Буцаев заявил, что подмосковные власти намерены в течение пяти лет вывести регион в тройку лидеров по России по объему экспорта сельскохозяйственной продукции.

О перспективности этой сферы неоднократно говорил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, большой интерес к сельскохозяйственной отрасли проявляют зарубежные инвесторы. К примеру, в создании сырного кластера участвуют пять бизнесменов из разных стран, рассказал он.