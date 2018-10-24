Власти Подмосковья анонсировали увеличение экспорта

Власти Московской области планирует увеличить экспорт до 11 миллиардом долларов к 2024 году, заявил исполняющий обязанности министра инвестиций и инноваций региона Вадим Хромов. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 24 октября.

«Мы считаем, что это вполне реализуемо, если мы поддержим всех тех подмосковных производителей, которые уже готовы и способны экспортировать», — сказал Хромов.

Он отметил, что за последние годы Подмосковье нарастило объемы экспорта с 4,5 миллиарда долларов до шести миллиардов долларов. «Это даже не сырьевой экспорт, это экспорт товаров обрабатывающей промышленности, в основном пищевого производства», — добавил чиновник.

9 октября заместитель председателя регионального правительства Денис Буцаев объявил о планах вывести регион в тройку лидеров по России по объему экспорта сельскохозяйственной продукции. В настоящее время область находится на седьмом месте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил об усилении поддержки местных производителей. По его словам, власти постоянно ищут пути эффективного взаимодействия с начинающими предпринимателями.