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Власти Подмосковья анонсировали производственную мощность сырного кластера

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Производственная мощность сырного кластера Подмосковья превысит 20 тысяч тонн продукции в год, сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Разин на выставке «Молочная и мясная индустрия-2019» в четверг, 21 февраля. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру».

«Когда мы начинали этот проект создания сырного кластера, слышали много скепсиса, много критики. У нас сегодня заявок в сырный кластер больше, чем земли, которую мы изначально для наших инвесторов готовили. Причем объем двукратный», — сказал он.

Разин уточнил, что в настоящий момент завершается создание инфраструктуры сырного кластера. Объем инвестиций в проект составил два миллиарда рублей, рассказал он.

Ранее министр сообщил, что распределение земельных участков в сырном кластере будет проведено до лета, производства разместятся на общей площади около 16 гектаров.

Создание кластера по производству сырной продукции было анонсировано региональными властями осенью прошлого года. Масштабный проект позволит вывести регион в лидеры по производству сыра, полагают в правительстве. Перспективность кластера высоко оценивает губернатор Андрей Воробьев.

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