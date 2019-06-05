Новый комплекс производства сыра появится в Подмосковье

Строительство комплекса производства сыра и кисломолочной продукции в Дмитровском городском округе посетил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин в среду, 5 июня, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Общая площадь планируемого комплекса составляет 18 тысяч квадратных метров, а общий планируемый конечный объем переработки молока в сутки для двух очередей составит порядка одной тысячи тонн», — рассказал Разин.

Оборудование для комплекса будет закупаться у мировых лидеров в Италии и Германии, подчеркнул министр. По его словам, строительные работы планируется завершить до конца года. Общий объем инвестиций составил 3,4 миллиарда рублей, добавил Разин.

Проект реализуется на базе ЗАО «Озерецкий молочный комбинат», уточняется в сообщении на сайте областного правительства.

В ноябре прошлого года Разин анонсировал лидерство Московской области в сфере производства сыра в России. По его словам, для этого в регионе создается сырный кластер, производства которого разместятся на общей площади около 16 гектаров.