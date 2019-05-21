Кластер по переработке сельхозпродукции появится в Подмосковье

Кластер по переработке сельхозпродукции появится в Богородском

городском округе на участке в 29 гектаров, сообщил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, в кластер могут войти 15 экспортно ориентированных перерабатывающих предприятий пищевой промышленности.

До конца года планируется разработка проекта планировки территории кластера и проведение работ по созданию объектов инфраструктуры. Создание инженерной инфраструктуры будет реализовано за счет средств областного бюджета, говорится на сайте регионального правительства.

В настоящее время в области также ведется работа по созданию сырного кластера. Ожидается, что его производственная мощность превысит 20 тысяч тонн продукции в год. Завершение строительства инфраструктурных сооружений запланировано на июнь. Власти рассчитывают, что проект сделаем Подмосковье лидером по производству сыра.