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Кластер по переработке сельхозпродукции появится в Подмосковье

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Кластер по переработке сельхозпродукции появится в Богородском
городском округе на участке в 29 гектаров, сообщил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, в кластер могут войти 15 экспортно ориентированных перерабатывающих предприятий пищевой промышленности.

До конца года планируется разработка проекта планировки территории кластера и проведение работ по созданию объектов инфраструктуры. Создание инженерной инфраструктуры будет реализовано за счет средств областного бюджета, говорится на сайте регионального правительства.

В настоящее время в области также ведется работа по созданию сырного кластера. Ожидается, что его производственная мощность превысит 20 тысяч тонн продукции в год. Завершение строительства инфраструктурных сооружений запланировано на июнь. Власти рассчитывают, что проект сделаем Подмосковье лидером по производству сыра.

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