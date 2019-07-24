Оценена вероятность плана Ельцина по продаже Карелии

Правительство при первом президенте России Борисе Ельцине действительно обсуждало возможность продажи республики Карелия Финляндии. Об этом рассказал Андрей Федоров, занимавший в 1990–1991 годах пост заместителя министра иностранных дел России, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По его словам, этот вопрос никогда не выносился в публичную сферу в силу его «болезненности» и «чувствительности». «Форматно это была лишь небольшая рабочая группа, которая заседала в Белом доме и обсуждала целый блок территориальных проблем», — рассказал Федоров.

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Бывший замминистра пояснил, что обсуждение «самых фантастических предложений по поиску денег» для страны велось в связи с тяжелой ситуацией в экономике в начале 1990-х, и это было «обычным делом». По его оценке, «в случае решительности ельцинской администрации вероятность продажи Карелии составляла бы 80 процентов». Федоров добавил, что Финляндия нашла бы средства для покупки республики.

22 июля бывший государственный секретарь при Ельцине Геннадий Бурбулис опроверг существование плана по продаже Карелии. Первый министр иностранных дел России Андрей Козырев назвал эту информацию «бредом сивой кобылы».

О том, что в Кремле в 1991 году обсуждалась возможность соответствующей сделки и даже ее предполагаемая сумма в размере 15 миллиардов долларов, 21 июля сообщила финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на Федорова. Тот заявил, что политическое руководство России работало над этой темой «за закрытыми дверями». По его словам, тогда же российские власти якобы готовили список регионов и населенных пунктов, чьи проблемы, возможно, потребуется решать с международной помощью.

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