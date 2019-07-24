Новый Boeing столкнулся с проблемами

Американская авиастроительная компания Boeing перенесла первый полет нового самолета Boeing 777X на начало 2020 года из-за проблем с разработкой двигателя. Сообщение появилось на сайте корпорации в среду, 24 июля.

О том, что в двигателе новой модели при тестировании обнаружили неполадки, стало известно еще в июне.

Новейший широкофюзеляжный Boeing 777X презентовали в марте. Изначально планировалось, что свой первый полет лайнер совершит осенью 2019 года, а первые поставки заказчикам начнут выполняться в 2020 году. Он должен стать самым крупным в мире пассажирским самолетом с двумя двигателями.

В июле в логистическом аэропорту Южной Калифорнии в Викторвилле обнаружили кладбище самолетов Boeing 737 MAX, полеты которых были запрещены. На стоянке аэропорта припаркованы более 35 лайнеров авиакомпании Southwest Airline. Самолеты стоят на приколе как минимум до ноября 2019 года, когда запрет на полеты данного типа воздушных судов может быть снят. При неблагоприятном развитии событий 737 MAX не поднимутся в небо до начала 2020 года.

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