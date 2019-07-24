Пятиметровый питон спрятался в храме

В таиландском городе Чонбури поймали пятиметрового питона, который прятался в китайском храме. Кадры, снятые очевидцем, опубликовал сайт Newsflare.

Огромное пресмыкающееся выдала собака. «Я услышал лай и обнаружил, что эта змея таращится на моего пса», — рассказал 67-летний смотритель храма Каджора Похсри (Kajorn Pohsri).

Он попытался схватить питона, однако тому удалось ускользнуть. Змея уползла в санпрапум (домик для духов) и скрылась среди подношений богам. После этого смотрителю пришлось вызвать профессионала. «Я боялся, что кто-то придет молиться и пострадает», — объяснил он.

Спасатель Чатри Чатмонтрикаугхт (Chatri Chatmontricaught) без труда поймал питона, положил его в мешок и выпустил в лесу. Он полагает, что змея приползла в храм из-за дождей.

В июне сообщалось, что в индийском штате Гуджарат в храм индуистской богини Ходияр приполз двухметровый крокодил. Посмотреть на животное собралась толпа верующих. Поскольку в легенде Ходияр передвигается верхом на крокодилах, они сочли его появление благоприятным знамением.

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