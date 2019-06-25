Домашний питон убил владельца

В индонезийской провинции Западная Ява питон задушил своего владельца. Об этом сообщает информационный портал Asia One.

О смерти 42-летнего мужчины по имени Джана (Jana) стало известно в пятницу, 21 июня. Трехметровый питон убил индонезийца на его же заднем дворе. Супруга погибшего считает, что он боролся с 17-килограммовой рептилией, но не смог выбраться из ее хватки.

После случившегося змея скрылась из дома через трубу. Однако жителям деревни удалось поймать ее. Питона убили и похоронили рядом с владельцем.

В январе 2018 года сообщалось о первом в истории случае гибели человека из-за нападения питона на территории Великобритании. Дэна Брэндона (Dan Brandon), державшего дома двух тарантулов, десять змей и иероглифового питона длиной 2,54 метра, задушила рептилия.

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