Приползшему в храм гигантскому крокодилу стали поклоняться десятки людей

В индийском штате Гуджарат в храм индуистской богини Ходияр приполз крупный крокодил. Об этом сообщает информационное агентство Asian News International.

Двухметровая рептилия забралась в храм поздним вечером. По утверждению главы местного лесного ведомства, она едва уместилась в небольшом помещении. Посмотреть на животное собралась толпа верующих. Поскольку в легенде богиня Ходияр передвигается верхом на крокодилах, они сочли его появление благоприятным знамением и первое время не пускали прибывших за ним зоологов.

«Крокодил был гигантом, — рассказал глава местного лесного ведомства. — Из-за большого числа верующих, которые поклонялись крокодилу, у нас возникли трудности с его спасением. Другой проблемой был маленький размер святилища по сравнению с самой рептилией». Несмотря на это, лесникам удалось вытащить крокодила из храма и выпустить в соседний пруд.

По легенде Ходияр была дочерью чарана (барда) Мамада Джи, родившейся при помощи Шивы. Она выросла грозным воином, стала творить чудеса и прослыла богиней. Ее храмы по-прежнему встречаются в Гуджарате, Раджастане и Мумбаи.

В январе сообщалось, что в индийском штате Чхаттисгарх 500 человек проводили в последний путь любимого 130-летнего крокодила по имени Гангарам. «Он был не крокодилом, а другом и божественным созданием, мы поклонялись ему», — рассказал один из местных жителей.

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