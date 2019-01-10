500 человек проводили в последний путь любимого 130-летнего крокодила

В Индии 500 человек посетили похороны 130-летнего крокодила. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

Рептилия по имени Гангарам (Gangaram) скончалась во вторник, 8 января. Жители деревни Бавамохатра в штате Чхаттисгарх обнаружили тело крокодила в местном пруду. Его осмотрели представители лесничества и пришли к выводу, что Гангарам скончался от старости.

Скорбящие индийцы устроили роскошные похороны трехметровой рептилии. К могиле тело Гангарама отвезли на украшенном цветами и гирляндами тракторе. Жители соседних деревень также пришли проводить в последний путь знаменитое в округе животное.

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По словам жителя деревни Басавана (Basawanа), рептилия была очень дружелюбной и никогда никого не кусала. «Дети могли плавать рядом с Гангарамом. Он никогда ни на кого не нападал и не причинил никому вреда. Он был не крокодилом, а другом и божественным созданием, мы поклонялись ему», — рассказал индиец.

Другой житель деревни Вир Син Дас (Veer Sing Das) добавил, что Гангарама кормили рисом и супом из бобов. Он назвал крокодила «понимающим», так как рептилия уходила к другому берегу пруда, когда приходили купальщики.

Староста Мохан Саху (Mohan Sahu) отметил, что селяне считали крокодила хранителем деревни. Тело рептилии зарыли рядом с прудом, на могиле планируют установить статую.

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